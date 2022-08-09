На стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд

Снаряд будет уничтожен. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Снаряд будет уничтожен. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники вывезли со стройплощадки на юге Петербурга немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны.

Похожий на снаряд предмет нашли на стройке жилого комплекса на Пулковском шоссе сегодня около 10:30. Рабочие обнаружили его во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в главке Росгвардии по городу и области.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН определила, что рабочие нашли неразорвавшийся немецкий артиллерийский снаряд от полевой гаубицы калибра 105 мм времен ВОВ. Взрывотехники предприняли все необходимые меры безопасности и вывезли снаряд на полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Ветеранов хулиган бросал камни в прохожих и машины.