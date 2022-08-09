На стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд

На стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд
Снаряд будет уничтожен. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники вывезли со стройплощадки на юге Петербурга немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны.

Похожий на снаряд предмет нашли на стройке жилого комплекса на Пулковском шоссе сегодня около 10:30. Рабочие обнаружили его во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в главке Росгвардии по городу и области.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН определила, что рабочие нашли неразорвавшийся немецкий артиллерийский снаряд от полевой гаубицы калибра 105 мм времен ВОВ. Взрывотехники предприняли все необходимые меры безопасности и вывезли снаряд на полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Ветеранов хулиган бросал камни в прохожих и машины.

новости СПб омон пулковское шоссе снаряд стройка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных мошенников
На стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд
В Петербурге начали набор участников общественного штаба по реновации
Строительство трамвайной линии «Славянка» началось в Петербурге
Минцифры: биометрию россиян не будут собирать без их согласия
Между Петербургом и Минском до конца лета будут ходить дополнительные поезда
В студии Au Pont Rouge пройдет четвертый бизнес-завтрак в рамках XV ...
В Петербурге может появиться дефицит транспондеров для проезда по ЗСД и М-11