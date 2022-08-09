На стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд

Взрывотехники вывезли со стройплощадки на юге Петербурга немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны.
Похожий на снаряд предмет нашли на стройке жилого комплекса на Пулковском шоссе сегодня около 10:30. Рабочие обнаружили его во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в главке Росгвардии по городу и области.
Прибывшая на место группа разминирования ОМОН определила, что рабочие нашли неразорвавшийся немецкий артиллерийский снаряд от полевой гаубицы калибра 105 мм времен ВОВ. Взрывотехники предприняли все необходимые меры безопасности и вывезли снаряд на полигон для уничтожения.
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