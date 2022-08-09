На проспекте Ветеранов хулиган бросал камни в прохожих и машины

На проспекте Ветеранов хулиган бросал камни в прохожих и машины
Хулигана задержали сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Росгвардейцы увезли в полицию хулигана, бросавшегося камнями на проспекте Ветеранов.

Инцидент произошел накануне в 23:10 на проспекте Ветеранов. Патрульные росгвардейцы заметили нетрезвого мужчину, который бросал камни в прохожих и припаркованную рядом иномарку. У машины остались повреждены боковое стекло, зеркало заднего виды и лакокрасочное покрытие, сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по региону.

Агрессивного хулигана сразу задержали и отвезли в отдел полиции. Там выяснилось, что у задержанного есть криминальное прошлое: он дважды привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков и психотропов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержаны участники массовой драки со стрельбой в Мурино. Подозреваемых нашли накануне в 16 часов в переулке Вахрушева во Всеволожске.

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