Задержаны участники массовой драки со стрельбой в Мурино

Во Всеволожском районе правоохранительные органы задержали пятерых предполагаемых участников массовой потасовки со стрельбой в Мурино.

Как стало известно Gazeta.SPb, подозреваемых нашли накануне в 16 часов в переулке Вахрушева во Всеволожске. За хулиганство задержаны 37-летний и 32-летний петербуржцы, 28-летний житель Тверской области, 29-летний житель Башкортостана и 37-летний житель ХМАО. Последнего после задержания пришлось госпитализировать в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головной мозга и другими травмами.

Напомним, массовая драка произошла на Екатерининской улице в Мурино вечером 7 августа. Во время потасовки один из участников достал пистолет и открыл стрельбу. Сначала он стрелял в воздух, а потом в сторону людей. После этого мужчины разошлись.

С места происшествия были изъяты 11 гильз, три газовых баллончика, нож, отпечатки пальцев.

В результате стрельбы пострадал 27-летний житель Мурино. Он поступил в больницу с ушибом подбородка, ушибленно-рваными ранами грудной клетки, левого бедра и ссадинами. После оказания помощи он самостоятельно покинул медучреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блогер-боец Артем Тарасов раскрыл события ночи с дракой и стрельбой в Мурино.