Блогер-боец Артем Тарасов раскрыл события ночи с дракой и стрельбой в Мурино

Блогер-боец Артем Тарасов раскрыл события ночи с дракой и стрельбой в Мурино. Фото: группа "ВКонтакте"/"Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Блогер-боец Артем Тарасов раскрыл события ночи с дракой и стрельбой в Мурино. Фото: группа "ВКонтакте"/"Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь с 7 на 8 августа жители Мурино стали свидетелями ночной потасовки группы пока неизвестных граждан. На злоумышленников уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Очевидцем происходящего стал блогер -боец Артем Тарасов.

Тарасов поделился с «360» своими воспоминаниями о том, что произошло на Екатерининской улице, 2. По словам блогера, он оказался во дворе, где произошла драка, случайно. Тарасов находился в компании еще одного блогера Никиты Солонина. С чего все началось, по словам очевидца, установить трудно, дерущихся приходилось разнимать.

«О причине конфликта тоже не могу сказать. Какие-то разногласия, видимо, были у кого-то. Не у меня», — заметил Тарасов

Стрельба началась также внезапно, как драка, — понять, кто стрелял было трудно. Все нападавшие смешались в толпе (их было человек 20). Ни Никита Солонин, ни Артем Тарасов травм не получили, зато ранили другого бойца по имени Руслан.

По результатам драки можно сказать, что главной жертвой нападения стал 27-леиний парень. Сначала его избили ногами, затем, держа за руку и ногу, протащили по асфальту. Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану подбородка, рану левого бедра и другие телесные повреждения.