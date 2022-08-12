На Дворцовой площади четырехлетний мальчик затерялся в толпе туристов

В Санкт-Петербурге произошел случай с потеряшкой: на Дворцовой площадки маленький мальчик отбился от тети и потерялся в толпе туристов. Ситуацию спасли сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4-летний мальчик гулял со своей тетей в Александровском саду. В какой-то момент женщина упустила его из виду и после уже не смогла найти его самостоятельно.

Тогда тетя пропавшего вся в слезах обратилась к сотрудникам Росгвардии, которые в этот момент следили за порядком. На поиск ребенка три патрульные группы из числа сотрудников ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии потратили мнут 15.

Потеряшку вернули счастливой родственнице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 августа на Суздальском проспекте произошло ДТП с несовершеннолетним ребенком. Мальчик переезжал на роликовых лыжах по переходу, как вдруг дорогу ему преградил автомобиль.