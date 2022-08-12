На Суздальском проспекте любительница скорости сбила семиклассника на роликовых лыжах

На Суздальском проспекте любительница скорости сбила семиклассника на роликовых лыжах
На Суздальском проспекте любительница скорости сбила семиклассника на роликовых лыжах. Фото: Pxhere

Утром 10 августа на Суздальском проспекте произошло ДТП с несовершеннолетним. Мальчик переезжал на роликовых лыжах по переходу, как вдруг дорогу ему преградил автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в половину одиннадцатого утра. Двигаясь по боковому проезду вдоль от Выборгского шоссе в сторону дороги на Каменку на своем «Киа-Сид», 38-летняя женщина сбила семиклассника в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

После произошедшего водитель доставила ребенка в состоянии средней тяжести до травматологического пункта детской поликлиники. Там у мальчика диагностировали закрытый перелом внутренней лодыжки правой голени и нижней трети правой малоберцовой кости со смещением. После оказания помощи пострадавшего передали родителям.

В поликлинике мальчик сказал, что упал сам. Автоледи за 2022 год к административной ответственности по факту нарушения ПДД привлекалась 26 раз. Выяснилось, что женщину штрафовали за превышение установленной скорости.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Московском проспекте произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза компании «Автопарк № 1 Спецтранс» и автомобиля «Фольксваген Поло». Погиб водитель легковушки.

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