В смертельном ДТП на Московском проспекте разлетелись мусоровоз и «Фольксваген Поло»

В смертельном ДТП на Московском проспекте разлетелись мусоровоз и "Фольксваген Поло". Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В смертельном ДТП на Московском проспекте разлетелись мусоровоз и "Фольксваген Поло". Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В ночь с 10 на 11 августа на Московском проспекте произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза компании «Автопарк № 1 Спецтранс» и автомобиля «Фольксваген Поло». Погиб водитель последнего транспорта.

Изначально о происшествии сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Очевидцы предоставили кадры, на которых видны два изувеченных, перевернутых автомобиля, которые столкнулись на Московском проспекте, недалеко от дома 114 Б около 02:17 ночи.

Как стало известно Gazeta.SPB, при развороте мусоровоз не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся по «встречке» «Фольксваген Поло». В автомобиле находился 30-летний гражданин, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Известно, что за 2022 год водитель мусоровоза к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Как сообщает «Фонтанка», в «Автопарк № 1 Спецтранс» уверены, что водитель легковушки сам ехал слишком быстро: вылетел на красный свет со скоростью 145 км/ч, что подтверждает фотография спидометра автомобиля, зафиксированного в момент аварии.

В настоящий момент все детали выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Фрунзенского района поздно вечером 10 августа остановила такси с подозрительным пассажиром, у которого забрали несколько грамм наркотического средства.