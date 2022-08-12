В Петербурге полиция задержала такси с пассажиром, перевозящим наркотики

В Петербурге полиция задержала такси с пассажиром, перевозящим наркотики. Фото: unsplash

В Петербурге полиция задержала такси с пассажиром, перевозящим наркотики. Фото: unsplash

Правоохранители Фрунзенского района поздно вечером 10 августа остановили такси с подозрительным пассажиром, у которого забрали несколько грамм наркотического средства.

Все произошло 10 августа. Как стало известно Gazeta.SPB, у дома 20 по проспекту Александровской фермы полиция остановила «Фольксваген Поло» под управлением водителя такси «Яндекс». На заднем сидении автомобиля находился 40-летний гражданин республики Армения, полный теска известного российского журналиста и музыкального критика Артура Юрьевича Гаспаряна. Мужчина состоит на миграционном учете до 17 января 2023 года.

В результате осмотра пассажира правоохранители забрали у него 194 грамма гашиша. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». Мужчину задержал и направили в ИВС.

Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера вечером в экстренные службы обратился граждан, заявивший о стрельбе на Индустриальном проспекте Красногвардейского района.