В Петербурге женщину задержали за стрельбу на Индустриальном

В Петербурге женщину задержали за стрельбу на Индустриальном
В Петербурге женщину задержали за стрельбу на Индустриальном. Фото: Pxhere

В четверг вечером в экстренные службы обратился граждан, заявивший о стрельбе на Индустриальном проспекте Красногвардейского района.

Правоохранители прибыли к дому 29, где в 20:42 «по горячим следам» задержали 26-летнюю гражданку, которую доставили в отделение и поместили в СПСЗЛ. Как стало известно Gazeta.SPB, у женщины изъяли предмет похожий на пистолет.

Около одиннадцати часов ночи заявление в полицию подал 31-летний мужчина с проспекта Ударников, который рассказал, что неизвестная женщина произвела не менее двух выстрелов из предмета похожего на пистолет в его сторону.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время тренировки команды школы СКА в Петроградском районе Северной столицы один из юных хоккеистов получил сильный удар шайбой в грудь. Мальчик скончался в больнице.

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