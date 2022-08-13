Врач Тяжельников: жара может привести к нервным срывам и бессоннице

Врач рассказал россиянам, какое влияние жаркая погода оказывает на организм и психику, и как спастись от нее без вреда для здоровья.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников отметил в беседе с «Газетой.Ru», что комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +25 градусов. Температура выше или ниже указанной снижает работоспособность и увеличивает риски для здоровья.

Для организма опасна как высокая температура, так и ее колебания. Долгое нахождение под солнцем или в душном помещении могут привести к перегреву, из-за чего нарушаются жизненные функции и функции мозга.

При перегреве страдают не только сердце и сосуды, как считают многие, но и другие органы. Высокая температура провоцирует расстройства кровообращения, сердечно-сосудистой системы, у человека повышается давление, появляются головные боли и головокружения, нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания.

Кроме того, жара может быть опасна для психики человека. Она приводит к кислородному голоданию из-за ухудшения кровоснабжения мозга. В результате у человека может ухудшиться настроение, нарушится сон, вырастает вероятность нервных срывов, раздражительности и агрессии.

В жаркую погоду может сильно снизиться концентрация внимания и скорость реакции, что особенно опасно при дальних поездках на автомобиле. По возможности также стоит снизить умственные нагрузки и отложить решение важных вопросов.

Во время жары могут обостриться хронические заболевания. По словам врача, в группу риска входят люди с любыми хроническими недугами, люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни. Особенно жара опасна для пациентов с заболеваниями сосудов и сердца, отклонениями сахара крови.

Чтобы легче переносить жару, в первую очередь нужно избегать перегревания. Для этого нужно носить головной убор, светлую свободную одежду из натуральных тканей, пить достаточное количество воды и не заниматься спортом в пиковые часы. В помещении нужно открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры, принимать прохладный душ.

При этом следует помнить об опасности кондиционера. Его нельзя включать на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре.

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