Диетологи рассказали, что нужно делать для снижения холестерина в крови

Диетологи рассказали, что нужно делать для снижения холестерина в крови. Фото: Pxhere

Диетологи рассказали, что нужно делать для снижения холестерина в крови. Фото: Pxhere

Снизить холестерин естественным путем помогут орехи, бобовые и еще некоторые другие продукты. Также специалисты советуют не забывать про спорт.

Диетологи считают, что для снижения холестерина, необходимо снизить употребление насыщенных и трансжиров, а предпочтение отдать омега-3 и другим ненасыщенным жирным кислотам. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

В рацион лучше добавить как можно больше цельных растительных продуктов, среди них: орехи, бобовые, фрукты и овощи. В такой еде много клетчатки, а насыщенные жиры уступают ненасыщенным, что позволяет снизить уровень липидов в крови.

Также нужно регулярно заниматься спортом по 30 минут ежедневно, так как это значительно улучшит метаболизм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт приоткрыла завесу тайны и объяснила, сколько можно съесть арбуза. Специалист предостерегла, что не нужно есть арбуз килограммами, и напомнила, что его калорийность около 25-27 килокалорий на 100 граммов.