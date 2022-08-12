Врач раскрыла идеальное количество арбуза, которое допустимо съесть за один раз

Многими любимое лакомство может быть еще и полезным, но не всегда заменяет полноценный прием пищи. А что с арбузами? Эксперт приоткрыла завесу тайны и объяснила, сколько можно съесть этой большой ягоды, чтобы не лопнуть, и сможет ли она назваться полноценным обедом.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина побеседовала с радио Sputnik и рассказала, что арбуз сам по себе лучше употреблять в качестве перекуса. Смешивать его с остальной едой не рекомендуется из-за слишком большого содержания сахара.

По словам эксперта, за один раз человеку не рекомендуется съедать более 200 граммов арбуза. Специалист предостерегла, что не нужно есть арбуз килограммами, и напомнила, что его калорийность около 25-27 килокалорий на 100 граммов. Таким образом, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма — это уже 500 килокалорий!

Специалист отметила, что чрезмерное потребление арбуза — это большая сахарная нагрузка. Все полученные калории не израсходуются сразу.

«Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус», — подчеркнула эксперт.

Как заметила Соломатина, в качестве перекуса арбуз подходит идеально. Например, лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное.

Стандартные порции арбуза по 200 граммов можно употреблять до четырех раз в день. В случае, если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий, — идеальное разделение, чтобы не есть все за раз. Ягоду можно есть между завтраком и обедом, вместо полдника, а затем вечером перед прогулкой или каким-то видом активности, чтобы после сжечь сахара.

Также эксперт предупредила, что некоторым категориям людей нужно подходить к употреблению арбуза с осторожностью. Например, если человек получает какие-то мочегонные препараты или имеет серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, а также декомпенсированный сахарный диабет, ему есть сладкий арбуз не рекомендуется. Это связано с тем, что ягода помимо сахаров обладает мочегонным действием.

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