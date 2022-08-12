Врач раскрыла идеальное количество арбуза, которое допустимо съесть за один раз

Врач раскрыла идеальное количество арбуза, которое допустимо съесть за один раз
Врач раскрыла идеальное количество арбуза, которое допустимо съесть за один раз. Фото: Pxhere

Многими любимое лакомство может быть еще и полезным, но не всегда заменяет полноценный прием пищи. А что с арбузами? Эксперт приоткрыла завесу тайны и объяснила, сколько можно съесть этой большой ягоды, чтобы не лопнуть, и сможет ли она назваться полноценным обедом.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина побеседовала с радио Sputnik и рассказала, что арбуз сам по себе лучше употреблять в качестве перекуса. Смешивать его с остальной едой не рекомендуется из-за слишком большого содержания сахара.

По словам эксперта, за один раз человеку не рекомендуется съедать более 200 граммов арбуза. Специалист предостерегла, что не нужно есть арбуз килограммами, и напомнила, что его калорийность около 25-27 килокалорий на 100 граммов. Таким образом, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма — это уже 500 килокалорий!

Специалист отметила, что чрезмерное потребление арбуза — это большая сахарная нагрузка. Все полученные калории не израсходуются сразу.

«Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус», — подчеркнула эксперт.

Как заметила Соломатина, в качестве перекуса арбуз подходит идеально. Например, лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное.

Стандартные порции арбуза по 200 граммов можно употреблять до четырех раз в день. В случае, если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий, — идеальное разделение, чтобы не есть все за раз. Ягоду можно есть между завтраком и обедом, вместо полдника, а затем вечером перед прогулкой или каким-то видом активности, чтобы после сжечь сахара.

Также эксперт предупредила, что некоторым категориям людей нужно подходить к употреблению арбуза с осторожностью. Например, если человек получает какие-то мочегонные препараты или имеет серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, а также декомпенсированный сахарный диабет, ему есть сладкий арбуз не рекомендуется. Это связано с тем, что ягода помимо сахаров обладает мочегонным действием.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мороженое и напитки со льдом могут спасти человека в жаркую погоду, однако есть случаи, когда употреблять холодное категорически не рекомендуется

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