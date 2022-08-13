Депутат Нилов предложил убрать 70% дорожных камер

В Госдуме предложили демонтировать большинство дорожных камер на российских дорогах.

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов написал в своем Телеграм-канале, что рост количества комплексов фотовидеофиксации негативно повлиял систему Госавтоинспекции. Изначальной целью увеличения количества дорожных камер была частичная замена сотрудников дорожной полиции. Однако, по словам Нилова, «сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности».

«Давно пора навести порядок в этой сфере, провести тщательный аудит и по результатам не менее 70% камер просто демонтировать», — написал депутат, комментируя новость о непристегнутой плюшевой игрушке, за которую водителю выписали штраф.

Парламентарий напомнил, что в Думу внесен законопроект, призванный разрешить штрафовать автомобилистов с помощью камер только за превышение скорости и ряда других нарушений, исключая наказания за непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем.

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