В Минфине РФ рассказали, как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Дайнеко призвала не поднимать панику - попавшие в банкомат деньги никуда не денутся. Фото: pixabay

Дайнеко призвала не поднимать панику - попавшие в банкомат деньги никуда не денутся. Фото: pixabay

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко объяснила, что делать в ситуации, когда банкомат из-за технических неполадок не выдал деньги.

Специалист рассказала в беседе с «Праймом», что сбой в работе банкомата может произойти как из-за технических неполадок, так и по причине дефектных купюр. Дайнеко призвала не поднимать панику — попавшие в банкомат деньги никуда не денутся.

Сначала нужно забрать чек об операции, если это возможно. В противном случае необходимо проверить справку об операции в мобильном приложении банка, запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если он выдал информацию об ошибке.

Далее нужно позвонить по телефону горячей линии и сообщить о произошедшем, не отходя от банкомата. Если банкомат находится в отделении банка, то можно обратиться к сотрудникам. Затем клиент должен в тот же день подать заявление на возврат средств в отделении банка, выдавшем карту. Если банк отказался возвращать деньги, то клиент вправе обратиться в Центробанк.

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