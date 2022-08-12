Wildberries обязал платить тысячу рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Маркетплейс Wildberries ввел плату на возврат хрупких и крупногабаритных товаров.

Теперь, чтобы вернуть подобный заказ придется заплатить тысячу рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

При этом уточняется, что хрупкие и крупногабаритные товары составляют только 2% от всего ассортимента. В частности к ним относятся телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Доставлять такие заказы будут продолжать бесплатно, а также денег не будут брать за подъем на этаж.

Нововведение активно с прошлой недели. В свою очередь обои, краска, уплотнители для окон и другая подобная продукция будет возвращаться по стандартному тарифу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маркетплейс Wildberries становится площадкой для сбыта контрафактной продукции в России, считает директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.