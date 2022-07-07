Минпромторг заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

Маркетплейс Wildberries становится площадкой для сбыта контрафактной продукции в России, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

Он сообщил, что на превращение онлайн-магазина в канал сбыта контрафакта указывают многочисленные жалобы от клиентов, которые заказывают оригинальный товар, а по итогу получают подделку. Многие жалобы доходят непосредственно до Минпромторга, передает Mash.City.

По словам Заславского, зафиксированы случаи продажи на Wildberries рецептурных препаратов, биологически активных добавок. Кроме того, клиентам продают контрафактную обувь.

Министерство призвало Wildberries к диалогу. Маркетплейс комментариями пока не располагает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что товары IKEA появились в продаже на Wildberries.