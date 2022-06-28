Товары IKEA появились в продаже на Wildberries

Товары IKEA появились в продаже на Wildberries
Большинство товаров из каталога бренда продаются со скидкой до 55%.. Фото: unsplash

Товары ушедшей с российского рынка торговой сети IKEA стали доступны в интернет-магазине Wildberries.

На сайте появились такие товары IKEA, как мебель, аксессуары и текстиль для дома. Большинство товаров из каталога бренда продаются со скидкой до 55%.

В середине июня в пресс-службе Wildberries анонсировали, что маркетплейс запустит продажу товаров российских поставщиков IKEA. Таким образом отечественные компании рассчитывают переориентировать свои продажи в онлайн-сегмент. Wildberries предложил для них низкую торговую комиссию.

В начале марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что IKEA намерена продать четыре завода в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Помимо продажи фабрик речь идет и о сокращении части сотрудников на производствах. Также компания собирается распродать остатки товара со складов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что готовность купить IKEA в РФ готовы выразили три-четыре инвестора.

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