Губернатор Подмосковья: готовность купить IKEA в РФ готовы выразили три-четыре инвестора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на покупку российских активов IKEA претендуют три-четыре инвестора.

Воробьев заявил на ПМЭФ, что накануне форуме IKEA объявила об уходе из России, и к настоящему моменту появились уже три-четыре претендента на покупку ее активов. Об этом сообщает ТАСС.

В начале марта группа компаний «Интер ИКЕА» объявила, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что IKEA намерена продать четыре завода в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Помимо продажи фабрик речь идет и о сокращении части сотрудников на производствах. Также компания собирается распродать остатки товара со складов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что IKEA приняла решение уволить некоторых сотрудников и сократить бизнес в России.