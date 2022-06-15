IKEA приняла решение уволить некоторых сотрудников и сократить бизнес в России

Масштабы бизнеса IKEA в России сократятся, так как в последнее время ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру не становится лучше.

Об оптимизации бизнеса IKEA в России рассказала сама компания. Таким образом, планируется закрытие фабрик в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, пишут РИА Новости.

«Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — отметили в компании.

Помимо продажи фабрик речь идет и о сокращении части сотрудников на производствах. Работникам предлагают уволиться по соглашению сторон и обещают найти новую работу. Однако заработную плату компании будут выплачивать только на период с июня по август.

Товары на российских складах распродадут. Важно, что несмотря на оптимизацию бизнеса IKEA торговые центры «Мега» продолжат работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого июня магазины IKEA в России начали работать на возврат и обмен товаров.