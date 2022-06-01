Российские магазины IKEA начали работать на возврат и обмен товаров

Начиная с первого июня магазины IKEA в России начинают работать на возврат и обмен товаров.

Об открытии пунктов обмена и возврата товаров IKEA сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании. Отмечается, что с 1 июня отделы начнут работать со вторника по субботу.

Врем , в которое будут работать отделы также указано в пресс-релизе. Вернуть или обменять товар будет можно в указанные дни с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00.

Так деньги за покупку вернут на банковскую карту или расчетный счет: с возвратом наличными у компании возникли трудности «по техническим причинам».

С 4 марта шведская сеть IKEA на неопределенный срок закрыла магазины в России. Компания работала в стране с 2000 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что IKEA решила продлить выплату зарплаты сотрудникам до августа 2022 года.