IKEA приняла решение продлить выплаты зарплаты сотрудникам до августа

IKEA приняла решение продлить выплаты зарплаты сотрудникам до августа
IKEA приняла решение продлить выплаты зарплаты сотрудникам до августа. Фото: Pixabay

Шведская мебельная компания IKEA решила продлить выплату зарплаты сотрудникам до августа.

Как заявил владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters, изначально решение о продлении зарплаты сотрудника до мая было изменено: теперь выплаты продлили до августа.

В общей сложности выплачивать суммы до конца лета планируют примерно 15 тысячам сотрудников.

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — заявил Толга Онку.

Кроме того владелец сети заметил, что IKEA следит за развитием событий и будет принимать решения по мере продвижения процесса. Еще в марте 2022 года IKEA объявила о временной приостановке деятельности в России в связи с санкциями и ситуацией на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что посещаемость российских торговых центров упала в среднем на 15% после закрытия части иностранных магазинов.

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