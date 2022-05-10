Жители России на 15% стали реже посещать ТЦ после закрытия иностранных магазинов

Жители России на 15% стали реже посещать ТЦ после закрытия иностранных магазинов
Жители России на 15% стали реже посещать ТЦ после закрытия иностранных магазинов. Фото: unsplash

Посещаемость торговых центров в России упала в среднем на 15% после закрытия части иностранных магазинов. При этом все идет к тому, что зарубежные бренды все больше приближаются к решению разорвать арендные договоры.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал, что в начале и середине марта трафик ТЦ в России резко вырос, тогда зарубежные бренды стали друг за другом объявлять о временном закрытии. Но со временем посещаемость торговых центров резко снизилась плоть до 15%. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт пояснил, что собственник торговых центров терпят убытки, так как арендная плата включает процент от оборота. Также Москаленко заметил, что у всех убытки разные, так как зависят от расположения молла и количества закрытых в нем магазинов.

Однако до настоящего момента иностранные компании, закрывшие в России свои магазины, не разорвали договоры аренды с собственниками ТЦ, но появилась информация, что часть организаций все же уже всерьез задумываются об этом решении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что продажа одежды в российских магазинах сократилась почти на 25% из-за ухода таких известных сетей, как H&M, Zara, Levi’s, Mango.

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