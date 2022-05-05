Из-за ухода зарубежных брендов продажа одежды в России упала почти на четверть

Продажа одежды в магазинах России сократилась почти на 25% из-за ухода таких известных сетей, как H&M, Zara, Levi’s, Mango и еще многих других. Чтобы перейти на отечественные марки необходимо время, поэтому участники рынка готовятся затяжному кризису, который может произойти в следствие снижения доходов и высокой неопределенности.

По данным исследования Platforma, продажи одежды у fashion-сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля 2022 года снизились на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Подобная тенденция, по мнению аналитиков, может быть связана с уходом зарубежных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант».

О приостановке своей работы в России заявила испанская Inditex, к которым принадлежат Zara, Massimo Dutti, Bershka, шведский H&M, польский LPP, к которому принадлежат Reserved, Cropp, House и, например, японская Uniqlo. По данным аналитиков Platforma, расходы жителей России в иностранных сетях одежды в период с 21 февраля по 13 марта выросли возросли на 14–20%.

При этом альтернативную замену объявившим об уходе брендам покупатели начал искать только к началу апреля. Таким образом интерес к отечественным брендам у россиян в период с 14 по 20 марта составил на 15,5% меньше, чем в прошлом году, к началу апреля этот показатель вырос от 14 до 28%.

По словам главы компании Platforma Алексея Каштанова, говорить о полном переходе на локальные бренды пока рано, но продвижение есть. Кроме того, на рост расходов в магазинах значительно повлияло увеличение цен.

В тоже время заказы одежды, обуви и аксессуаров в онлайн-магазинах значительно выросли. Представители Ozon предполагают, что это может быть связано с увеличением отечественными производителями числа товарных позиций. В Wildberries считают примерно также. В «Яндекс.Маркете» также появился свой раздел для российских брендов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%, рассказали специалисты МегаФона.