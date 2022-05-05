Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза

Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза
Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок увеличилось на 23%. Фото: pixabay.com

Пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%).

бренды мегафон оператор связи


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России условия выдачи кредитов гражданам могут ужесточить
В Карелии продолжаются поиски пропавших 3 мая петербуржцев на байдарке
С 5 мая налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус ...
Из-за ухода зарубежных брендов продажа одежды в России упала почти на четверть
Производитель бумаги Mondi планирует продать крупнейшее производство в России
Песков объяснил цель запроса данных о поставщиках, отказавшихся снижать цены
Экономист рассказал, как будут работать цены в условиях крепкого рубля
С 7 по 13 мая ограничат движение по Школьной и Мельничной улицам поселка Песочный