В доходном доме в Петербурге потушили пожар площадью 100 «квадратов»

В воскресенье днем в центре Петербурга загорелся доходный дом, который находится на капитальном ремонте.
Об этом информирует городское управление МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17 часов. Очевидцы вызвали пожарных к дому на Бронницкой улице, 31.
В четырехэтажном здании, где сейчас никто не проживает, загорелись перекрытия между последним этажом и чердаком. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.
На месте происшествия работали 28 человек личного состава и семь единиц пожарной техники. С пожаром справились за час, к 18:10 он был ликвидирован.
В результате ЧП никто не пострадал.
Загоревшийся дом на Бронницкой является доходным. Он был построен в конце XIX века по проекту архитектора Федора Соловьева, а в 1901 был перестроен архитектором Алексеем Сосковым.
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