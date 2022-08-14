В перевернувшейся на КАД легковушке была семья с детьми

Сегодня утром на кольцевой автодороге в районе Мурино произошло ДТП с «перевертышем».

Свидетели аварии поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись легковушки «Лада Ларгус» и «Хендай Соната». Отечественная машина от удара перевернулась и легла на крышу.

В «Ладе» находились двое взрослых и трое детей. Все живы, но получили травмы.

Первыми из служб на месте оказалась дежурная смена ПСО «Экстремум», которая проезжала мимо. Специалисты оградили место ДТП, оказали первую помощь пострадавшим и передали их бригаде медиков.

Очевидцы происшествия утверждают, что авария была спровоцирована таксистом, который сразу же покинул место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства.