В перевернувшейся на КАД легковушке была семья с детьми

Сегодня утром на кольцевой автодороге в районе Мурино произошло ДТП с «перевертышем».
Свидетели аварии поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись легковушки «Лада Ларгус» и «Хендай Соната». Отечественная машина от удара перевернулась и легла на крышу.
В «Ладе» находились двое взрослых и трое детей. Все живы, но получили травмы.
Первыми из служб на месте оказалась дежурная смена ПСО «Экстремум», которая проезжала мимо. Специалисты оградили место ДТП, оказали первую помощь пострадавшим и передали их бригаде медиков.
Очевидцы происшествия утверждают, что авария была спровоцирована таксистом, который сразу же покинул место.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства.