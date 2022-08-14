В перевернувшейся на КАД легковушке была семья с детьми

В перевернувшейся на КАД легковушке была семья с детьми
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром на кольцевой автодороге в районе Мурино произошло ДТП с «перевертышем».

Свидетели аварии поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись легковушки «Лада Ларгус» и «Хендай Соната». Отечественная машина от удара перевернулась и легла на крышу.

В «Ладе» находились двое взрослых и трое детей. Все живы, но получили травмы.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Первыми из служб на месте оказалась дежурная смена ПСО «Экстремум», которая проезжала мимо. Специалисты оградили место ДТП, оказали первую помощь пострадавшим и передали их бригаде медиков.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Очевидцы происшествия утверждают, что авария была спровоцирована таксистом, который сразу же покинул место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства.

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