Стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства

Стали известны детали смертельного ДТП с пешеходом у Адмиралтейства
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла пешеход.

Как сообщили в городском управлении МВД, автомобильная авария произошла сегодня в 2:30 на Дворцовой набережной, между Адмиралтейством и Эрмитажем.

Белый автомобиль «Киа Рио» сбил 39-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что испуганная салютом лошадь снесла людей и машины у Исаакиевской площади. Карета сбила столики и людей, которые сидели на уличной террасе, а также повредила припаркованные автомобили.

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