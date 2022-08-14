Испуганная салютом лошадь снесла людей и машины у Исаакиевской площади

Испуганная салютом лошадь снесла людей и машины у Исаакиевской площади
Лошадь устроила ДТП у Исаакиевской площади. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга вечером произошло необычное ДТП: карета с испуганной салютом лошадью сбила людей и повредила машины.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло в субботу у ресторана у Исаакиевской площади. В сквере кто-то запустил салют, а рядом в этот момент шла лошадь с каретой.

Животное испугалось громких залпов и помчалось по тротуару. Карета сбила столики и людей, которые сидели на уличной террасе, а также повредила припаркованные автомобили.

К месту происшествия вызвали скорую помощь. Медики осмотрели пострадавших, госпитализация никому не потребовалась, пишет «Мегаполис».

Свидетели произошедшего попросили передать организаторам салюта, что запускать фейерверки в городском сквере — плохая идея.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Адмиралтейства в Петербурге насмерть сбили пешехода.

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