У Адмиралтейства в Петербурге насмерть сбили пешехода

У Адмиралтейства в Петербурге насмерть сбили пешехода
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга рано утром произошла смертельная авария, не выжил сбитый пешеход.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось рядом со зданием Адмиралтейства при съезде с Дворцового моста. Автомобиль сбил пешехода, который вышел на проезжую часть. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Около Дворцовой площади сбили человека насмерть, примерно в 5 утра. Службы забирают уже», — рассказал автор публикации.

Судя по снимкам, авария произошла рядом с пешеходным переходом. Предварительно, человека сбил белый автомобиль «Киа», который заметен на кадрах с места ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту.

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