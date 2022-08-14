У Адмиралтейства в Петербурге насмерть сбили пешехода

В центре Петербурга рано утром произошла смертельная авария, не выжил сбитый пешеход.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось рядом со зданием Адмиралтейства при съезде с Дворцового моста. Автомобиль сбил пешехода, который вышел на проезжую часть. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Около Дворцовой площади сбили человека насмерть, примерно в 5 утра. Службы забирают уже», — рассказал автор публикации.

Судя по снимкам, авария произошла рядом с пешеходным переходом. Предварительно, человека сбил белый автомобиль «Киа», который заметен на кадрах с места ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту.