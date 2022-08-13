Четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту

Четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту
Место ДТП на Тучковом мосту. Фот: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Массовая автомобильная авария произошла в ночь на пятницу, 13 августа, на Тучковом мосту. Есть пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по кадрам с места, ехавшие друг за другом семь легковых автомобилей и машина скорой помощи столкнулись в направлении набережной Макарова.

Место ДТП на Тучковом мосту. Фот: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Среди участников ДТП был каршеринг. Со слов свидетелей аварии, за рулем арендованного авто был пьяный водитель. Он «летел с высокой скоростью и взлетел прям в них».

«Там пьяный водитель на каршеринге всех подмял, и компания в этом авто вся пьяная была. С этого автомобиля и женщину достали, которой делали реанимацию. Тоже пьяной была. «Шевроле» белая пострадала, оттуда деда вынесли», — пишет очевидец в комментариях.

По данным «Пятого канала», всего в результате происшествия пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Их госпитализировали. Данные об их состоянии уточняются.

В попавшей в аварию скорой помощи находился пациент — его переместили в другую карету и отвезли в больницу.

Место ДТП на Тучковом мосту. Фот: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте «Ниссан Кашкай» сбил третьеклассника на самокате.

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