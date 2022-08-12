В Кронштадте «Ниссан Кошкай» сбил третьеклассника на самокате

В Кронштадте 11 августа на улице Аммермана под колеса попал 9-летний ребенок, переезжавший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел около 12:00. Молодой человек 26 лет, находясь за рулем «Ниссан Кошкай» компании ООО «НТС», двигаясь по улице Интернациональной от Мануильского к Советской сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик ходит в третий класс.

В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу с ушибом передней брюшной стенки и обоих предплечий, а также левого бедра и обоих коленных суставов.

Водитель «Ниссан Кошкай» привлекался к ответственности за нарушение ПДД за 2022 году 7 раз, и чаще всего за превышение установленной скорости.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с юным велосипедистом, в результате которого он в состоянии средней степени тяжести с вывихом пальца попал в больницу.