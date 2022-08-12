На Рижском проспекте «KIA Cerato» отправила в больницу десятилетнего велосипедиста

На Рижском проспекте "KIA Cerato" отправила в больницу десятилетнего велосипедиста. Фото: unsplash

На Рижском проспекте "KIA Cerato" отправила в больницу десятилетнего велосипедиста. Фото: unsplash

В Адмиралтейском районе произошло ДТП с юным велосипедистом, в результате которого он в состоянии средней степени тяжести с вывихом пальца попал в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на Рижском проспекте около 13:24 дня 11 августа. За рулем своего «KIA Cerato» 43-летний гражданин наехал на несовершеннолетнего мальчика на велосипеде. Известно, что инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

Мужчина двигался по Рижскому проспекту от улицы Циолковского к Старо-Петергофскому проспекту, как вдруг из-за припаркованного автомобиля выехал юный велосипедист, пересекавший проезжую часть справа налево по ходу движения.

В результате ДТП ребенок попал в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких технологий им. К.А. Раухфуса с ЗЧМТ, СГМ, вывихом пальца левой руки.

Известно, что водитель автомобиля за 2021 и 2022 годы к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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