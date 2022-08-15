На Ударников мужчина с лопатой зарезал сожителя возлюбленной и чуть не убил ее соседа

На Ударников мужчина с лопатой зарезал сожителя возлюбленной и чуть не убил ее соседа. Фото: Pxhere

На Ударников мужчина с лопатой зарезал сожителя возлюбленной и чуть не убил ее соседа. Фото: Pxhere

В ходе драки из-за женщины на проспекте Ударников 14 августа один из мужчин получил смертельные ранения, а третий гражданин, попытавшийся их разнять, отправился в тяжелом состоянии на больничную койку.

Погибший оказался сожителем 40-летней женщины. Как стало известно Gazeta.SPB, около 14:30 на лестничной площадке 8 этажа был найден весь в крови мертвый 38-летний мужчина. По словам соседки, он выбежал на лестничную клетку после того, как к ним в квартиру наведался мужчина с лопатой. Гражданин был твердо намерен догнать непрошенного гостя, что, видимо, у него получилось.

Предполагается, что 43-летний мужчина нанес сожителю гражданки три проникающие колото-резанные раны грудной клетки, а также ножевые ранения шеи и левого плеча, после чего с места преступления скрылся. Пострадал и сосед, пытающийся примирить граждан. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. У него диагностировали проникающее колото-резанное ранением шеи слева, грудной клетки слева и передней стенки.

«Мужчина с лопатой» ушел с места преступления не далеко. От полученных травм он смог добраться только до 45 дома по проспекту Энтузиастов, где упал и был забран скорой в Александровскую больницу с резаной раной первого пальца правой кисти и ушибленной раной лобной области.

По словам самой женщины, из-за которой произошел конфликт, ее сожитель был агрессивным и злоупотреблял спиртным, а тот самый непрошеный гость, который наведался к ним, в 90-е годы был судим за разбой и хищение документов. Мужчина находился в колонии строгого режима 13 лет.

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