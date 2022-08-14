В Колпино избили и изнасиловали мастера маникюра

В Колпино правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела после изнасилования петербурженки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в травмпункт в Колпино обратилась 45-летняя местная жительница, работающая мастером маникюра в салоне красоты. Она рассказала медикам, что ночью она была в гостях у знакомого на улице Братьев Радченко, 14. Там он изнасиловал ее, применив физическую силу. Пострадавшей диагностировали ушибы головы, рук и ног.

Врачи травмпункта сообщили о произошедшем в полицию. Стражи порядка наведались в квартиру и задержали там подозреваемого — 48-летнего безработного мужчину. После опроса в отделе полиции его отпустили под обязательство о явке.

Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жена вонзила нож в грудь мужа после застолья на Крупской.