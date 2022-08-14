Жена вонзила нож в грудь мужа после застолья на Крупской

Пьяная ссора между супругами в Невском районе Петербурга закончилась госпитализацией мужчины с ножевым ранением.
Как стало известно Gazeta.SPb, муж с женой поссорились после совместного распития алкоголя в квартире на улице Крупской, 8. Накануне в 16:30 в полицию сообщили, что конфликт закончился ножевым ранением.
В больницу госпитализировали 60-летнего мужчину. У него колото-резаная рана грудной клетки, состояние оценивается как тяжелое.
В квартире полицейские задержали 57-летнюю супругу пострадавшего. Подозреваемая получила административный протокол за мелкое хулиганство и осталась в отделе для разбирательств.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Альпийском переулке петербуржец порезал друга и сам вызвал полицию.