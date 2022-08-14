В Альпийском переулке петербуржец порезал друга и сам вызвал полицию

Инцидент произошел в квартире в Альпийском переулке. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире в Альпийском переулке. Фото: google.maps

В Петербурге задержали жителя Фрунзенского района, напавшего на друга с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в службу «112» позвонил мужчина, который сообщил, что ударил друга ножом. Это произошло около 19 часов в квартире в Альпийском переулке, 7.

Прибывшие патрульные полицейские обнаружили в квартире раненого 33-летнего жителя соседнего дома. Скорая забрала его в больницу. На месте задержали звонившего 36-летнего мужчину.

Подозреваемого отвезли в полицию, где он получил протокол о мелком хулиганстве, и оставили в отделе для разбирательств.

Вскоре медики НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили полиции, что пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. У него колото-резаная рана живота.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной местный житель получил нож в грудь во время конфликта.