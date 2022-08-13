Под Гатчиной местный житель получил нож в грудь во время конфликта

В Гатчинском районе Ленобласти задержали злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в шесть часов вечера в службу «112» сообщили о ножевом ранении у дома на Совхозной улице в деревне Малое Верево. С места происшествия был госпитализирован 37-летний местный житель. В больнице ему диагностировали проникающее ранение грудной клетки слева.

По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью задержали 35-летнего мужчину. Правоохранители выяснили, что он ударил ножом потерпевшего во время внезапно возникшего конфликта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе собутыльница с ножом пробила парню легкое. Молодого человека госпитализировали.