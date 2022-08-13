Во Всеволожском районе собутыльница с ножом пробила парню легкое

Во Всеволожском районе собутыльница с ножом пробила парню легкое
Женщина ударила парня ножом в спину. Фото: pxhere

Во Всеволожском районе задержали пьяную женщину, которая ударила ножом молодого человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 22 часа произошел конфликт между соседями в поселке Лесное, которые решили вместе выпить. Застолье не обошлось без перепалки, в ходе которой 40-летняя женщина с ножом набросилась на 23-летнего парня из соседней квартиры. Она ударила его в спину, пробив ему правое легкое. Молодого человека госпитализировали.

Соседи вызвали полицию, которая по прибытию задержала злоумышленницу. На женщину оформили протокол за мелкое хулиганство и оставили в отделе для разбирательств.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяному мужчине прострелили голову на улице Пограничника Гарькавого.

Всеволожский район лесное ножевое ранение


 

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