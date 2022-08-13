Пьяному мужчине прострелили голову на улице Пограничника Гарькавого

Стрельба произошла у дома на улице Пограничника Гарькавого. Фото: google.maps

Стрельба произошла у дома на улице Пограничника Гарькавого. Фото: google.maps

Жителя Красносельского района задержали за стрельбу по соседу, которого в результате госпитализировали с ранением головы.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 12 августа экстренные службы получили сообщение о пострадавшем в результате стрельбы мужчине. Это произошло около 2:40 рядом с домом на улице Пограничника Гарькавого, 36/4.

Прибывший наряд обнаружил на месте 47-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы. Его на скорой увезли с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом теменной кости и запахом алкоголя. Он в тяжелом состоянии.

Стрелок сбегать с места происшествия не стал. В отдел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью доставлен 31-летний сосед пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело. У задержанного отобрали два предмета, похожие на пистолеты Gunter P247 и Байкал МР 654 К.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово буйный пассажир порезал лицо таксисту, а после вонзил нож себе в живот.