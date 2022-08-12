В Кудрово буйный пассажир порезал лицо таксисту, а после вонзил нож себе в живот

В Кудрово буйный пассажир порезал лицо таксисту, а после вонзил нож себе в живот. Фото: Unsplash

В Кудрово буйный пассажир порезал лицо таксисту, а после вонзил нож себе в живот. Фото: Unsplash

Во Всеволожском районе Ленинградской области пассажир подрался с таксистом и исполосовал ему лицо ножом, после чего поранился сам и попал на хирургическое отделение.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на Областной улице в Кудрово, хотя конфликт, судя по словам очевидцев, завязался между мужчинами 36 и 39 лет уже в автомобиле. Когда такси остановилось, пассажир вышел из машины и набросился на водителя, ранив ему лицо. Затем мужчина пырнул ножом себя.

В результате таксист получил колото-резаную рану щеки и был отпущен из медицинского учреждения после оказания медицинской помощи. А вот агрессору повезло меньше, в больницу он приехал в тяжелом состоянии, правда, внутренние органы нож не задел.

Известно, что в прошлом у мужчины — шесть лет в колонии строго режима за убийство. На волю его выпустили в апреле 2020 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае на проспекте Ленина один из посетителей бара, 33-летний мясник местного рынка, получил сильный удар ножом.