В Петербурге задержали жителя Псковской области, порезавшего мясника в баре на проспекте Ленина

В Петербурге задержали жителя Псковской области, порезавшего мясника в баре на проспекте Ленина
В Петербурге задержали жителя Псковской области, порезавшего мясника в баре на проспекте Ленина. Фото: Pxhere

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали 36-летнего жителя Псковской области. Мужчина проходит фигурантом по делу о поножовщине.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что еще в мае в баре на проспекте Ленина один из посетителей, 33-летний мясник местного рынка, получил сильный удар ножом от задержанного подозреваемого.

Предполагается, что рядом с кафе между посетителями произошел конфликт на почве ревности. Известно, что до этого пойманный мужчина был судим за убийство.

В результате пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время подозреваемый задержан и ожидает избрания меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Петербурга поймала подозреваемых по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей.

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