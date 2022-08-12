В Петербурге задержали жителя Псковской области, порезавшего мясника в баре на проспекте Ленина

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали 36-летнего жителя Псковской области. Мужчина проходит фигурантом по делу о поножовщине.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что еще в мае в баре на проспекте Ленина один из посетителей, 33-летний мясник местного рынка, получил сильный удар ножом от задержанного подозреваемого.
Предполагается, что рядом с кафе между посетителями произошел конфликт на почве ревности. Известно, что до этого пойманный мужчина был судим за убийство.
В результате пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время подозреваемый задержан и ожидает избрания меры пресечения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Петербурга поймала подозреваемых по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей.