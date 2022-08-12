В Петербурге задержали подозреваемых мошенников, продавших квартиру пенсионерки за 4,5 млн

Правоохранительные органы Петербурга поймали подозреваемых по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, за преступления задержали трех злоумышленников, среди которых трое мужчин в возрасте от 54 до 65 лет и молодая женщина. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Известно, что преступная группировка занималась хищением недвижимости, принадлежавшей одиноким людям. Одной из жертв стала 81-летняя пожилая женщина, у которой не было родственников. Пенсионерка обладала квартирой Искровском проспекте и домом в Ломоносовском районе.

Трое мужчин как-будто сдружились с пенсионеркой и перевезли её в деревню Горбунки. Время шло, и в 2018 году женщина скончалась. После этого злоумышленники предоставили фиктивные правоустанавливающие документы и завладели имуществом ушедшей на тот свет пенсионерки. Квартиру удалось продать за 4,5 млн рублей. Более того один из соучастников получал пенсию женщины в течение нескольких лет. в общей сложности было выплачено около 1 млн рублей.

В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, а меры пресечения их сообщникам будут избраны в ближайшее время.

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