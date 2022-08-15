В съемной квартире на Ленской мужчина вонзил нож в спину сожительнице и сломал ей нос

В съемной квартире на Ленской мужчина вонзил нож в спину сожительнице и сломал ей нос
В съемной квартире на Ленской мужчина вонзил нож в спину сожительнице и сломал ей нос. Фото: Unsplash

В Петербурге разыскивают мужчину, избившего и изрезавшего свою 32-летнюю сожительницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, в ночь с 13 на 14 августа проживающие в съемной квартире на Ленской улице, 9, корпус 2 граждане вместе распивали алкоголь, вдруг вспыхнула ссора. Мужчина 32 лет набросился на женщину, сломал ей нос, воткнул в спину нож и скрылся с места происшествия.

У пострадавшей диагностировали колото-резаную рану левой молочной железы, грудной клетки, ушибы лица, перелом носа и правосторонний средний пневмоторакс. В тяжелом состоянии медики забрали женщину в больницу.

Злоумышленника в настоящий момент разыскивают. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе на проспекте Ударников один из мужчин получил смертельные ранения, а третий гражданин, попытавшийся их разнять, отправился в тяжелом состоянии на больничную койку.

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