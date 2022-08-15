Врач назвала продукты, противопоказанные людям с диабетом

Для людей, страдающих сахарным диабетом, есть противопоказанные блюда. В частности, речь идет о жареном картофеле белом хлебе.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Светланы Горяйновой, жареный картофель и белый хлеб обладают высоким гликемическим индексом. Эти продукты могут быть опасны для людей с диабетом. Об этом специалист рассказала «Доктор Питер».

При нарушениях обмена веществ рекомендуется исключить картофель из рациона, так как во время тепловой обработки разрушатся соединения крахмала, и в тоже время происходит резкий выброс глюкозы в кровь.

Нужно быть осторожным с пюре, картофелем фри, которые способны привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно людей с уже имеющимися нарушениями метаболизма. Как отметила Горяйнова, готовить картофель лучше в кожуре, используя минимум воды.

Белый хлеб вреден не меньше, так как зерно для его производства проходит несколько стадий обработки и теряет пользу. Кроме того, продукт из выбеленной муки приводит к повышению уровня сахара.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в жаркую погоду даже здоровые люди, у которых никогда не было проблем с сердцем, могут попасть в больницу с инфарктом.