Кардиолог объяснил, как не получить сердечный приступ в жару

В жаркую погоду даже здоровые люди, у которых никогда не было проблем с сердцем, могут попасть в больницу с инфарктом. О том, как обезопасить себя от сердечного приступа летом, рассказал главный кардиолог крымского Минздрава Валерий Садовой.

По словам врача, главное правило в жару — соблюдать питьевой режим. С собой всегда должна быть бутылка с питьевой водой без газа. Это необходимо для того, чтобы организм не потерял слишком большое количество воды. Вместе с водой теряются ионы и возникает дисбаланс, на фоне которого может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы. Доктор подчеркнул, что в течение дня нужно выпивать не менее двух литров простой воды.

Садовой порекомендовал всем отказаться от курения, алкоголя и энергетиков. Употребление последнего запросто может стать провоцирующим фактором. Вместе с этим следует воздержаться от физической нагрузки.

«Конечно, не совместимы занятия спортом и вредные привычки. Например, нельзя поиграть в футбол и после матча закурить. При этом риску возникновения инфаркта подвержены, в том числе, молодые люди», — рассказал врач.

Инфаркт может возникнуть и у молодых людей. При этом заболевание у молодого человека в большинстве случаев протекает гораздо тяжелее, чем у пожилого. Дело в том, что у пожилого возникают дополнительные сосуды, с помощью которых сердце может получить дополнительный кислород, а у молодых такого нет. Поэтому, если произошла закупорка, то недуг может привести к необратимым последствиям.

По словам Садового, те, кто регулярно занимается спортом, могут продолжать тренировки. Но начинающим спортсменам, особенно пожилым, следует повременить с резким началом занятий.

Он объяснил, что физическая активность важна, но для новичков в такую погоду опасно начинать бегать или поднимать гантели — можно получить острую ишемию. Тренировки можно заменить на ежедневную ходьбу по 40 минут, советует врач.

К врачу нужно обращаться, если появились перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, боли за грудиной и в области сердца, головокружение или головная боль, отдышка и отечность ног. Если начались такие острые симптомы, как резкая боль за грудиной и холодный пот, то нужно немедленно вызвать скорую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жара может привести к нервным срывам и бессоннице.