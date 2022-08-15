Житель коммуналки на 2-Комсомольской поссорился с соседом и ударил его в живот ножом

Житель коммуналки на 2-Комсомольской поссорился с соседом и ударил его в живот ножом. Фото: Pxhere

Житель коммуналки на 2-Комсомольской поссорился с соседом и ударил его в живот ножом. Фото: Pxhere

В Красносельском районе между двумя соседями произошла ссора, после которой одного из них поместили в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPB, в коммунальной квартире на 2-Комсомольской, 22, корпус 1 ближе к вечеру 14 августа задержали 31-летнего неработающего официально гражданина, который нанес тяжелое ножевое ранение своего соседу.

В результате 32-летний пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №15, где его поместили в реанимацию с колото-резаной раной живота и повреждением внутренних органов.

Злоумышленник был доставлен в отделение полиции и переведен в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, избившего и изрезавшего свою 32-летнюю сожительницу на Ленской улице.