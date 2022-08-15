На пляже Выборгского района нашли труп несовершеннолетнего скаута-москвича

Вечером 14 августа на пляже Выборгского района врачи зафиксировали смерть 12-летнего скаута, приехавшего из Москвы в составе группы в лагерь на территории поселка Подборовье.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 19 часов в лагере между детьми проводились соревнования, в которых принимал участие погибший. Мальчик то резко бежал, то останавливался и глубоко дышал. Спустя какое-то время ребенок стал задыхаться и сообщил о боли в груди, после чего у него изо рта пошла пена. Несовершеннолетний рухнул, потерял сознание и перестал дышать. До приезда скорой медицинской помощи его пытались спасти искусственным дыханием, затем специалисты провели реанимационные мероприятия, по безуспешно. Ребенок скончался через 40 минут.

Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено, труп направили в морг для установления причины смерти. Знакомых и организаторов допросили, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

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