В Санкт-Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА, погибшем от удара шайбы

В Санкт-Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА, погибшем от удара шайбы. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА, погибшем от удара шайбы. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербург простились с 14-летним хоккеистом Всеволодом Малковым. Мальчик получил смертельный удар шайбой в область сердца, от чего в последствии скончался в больнице.

Церемония прощания с юным спортсменом прошла во дворце спорта «Хоккейный», куда пришли около 200 человек. Об этом сообщает корреспондент «78.ru». Проститься с мальчиком пришли родные и близкие, а также тренеры и хоккеисты СКА разных возрастов.

Отпевание Всеволода Малкова было назначено в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а похороны — на Смоленском кладбище.

Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз имени Севы Малкова, который могут вручать лучшему 14-летнему хоккеисту по окончанию каждого сезона.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 августа во время тренировки команды школы СКА в Петроградском районе Северной столицы один из юных хоккеистов получил сильный удар шайбой в грудь, после чего скончался в больнице.