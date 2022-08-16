Во вторник утром жители Кронштадта остались без света и воды из-за неосторожной птицы

Во вторник утром жители Кронштадта остались без света и воды из-за неосторожной птицы
Во вторник утром жители Кронштадта остались без света и воды из-за неосторожной птицы. Фото: Pxhere

Во вторник утром, 16 августа, жители Кронштадта забили тревогу: внезапно пропал свет и горячая вода.

Сообщения с негодованиями появились в социальных сетях. Многие жаловались на отсутствие сразу как горячей, так и холодной воды, света при этом не было ни у кого. Также вовремя не смогли открыть часть магазинов. Об этом рассказали «78.ru».

Как объяснили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, около 7:50 в Кронштадте отключилась кабельно-воздушная линия на подстанции-86, которая относится к АО «Оборонэнерго». Из-за этого две котельных ГУП «ТЭК СПб» и комплекс очистных сооружений перестали работать.

Позже в пресс-службе администрации Кронштадтского района добавили, что замыкание произошло из-за птицы, которая по своей неосторожности попала в оборудование.

В результате без электроэнергии остались 323 жилых дома, без горячей воды — 429 жилых домов. Неполадки были устранены в 9:27.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время бури, разыгравшейся 6 августа в Петербурге, больше всего пострадали Курортный и Петродворцовый районы, — там специалисты «Ленсвета» нашли нарушения по 62 адресам.

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