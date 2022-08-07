Специалисты «Ленсвета» рассказали о последствиях шторма в Петербурге

Специалисты &#171;Ленсвета&#187; рассказали о последствиях шторма в Петербурге
Специалисты "Ленсвета" рассказали о последствиях шторма в Петербурге. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

Последствия бури, разыгравшейся на территории Северной столицы вчера, специалисты устраняют до сих пор. Сегодня к полудню электромонтеры «Ленсвета» завершили работы по устранению неполадок на 50 %.

Как сообщили в пресс-службе организации, больше всего пострадали Курортный и Петродворцовый районы, — там нарушения зафиксировали по 62 адресам. На поврежденном участке были убраны поврежденные проводы, а после этого специалисты проложили новые сети. В общей сложности работы велись на 73 адресах в восьми районах Санкт-Петербурга.

Отмечается, что для ликвидации последствий шторма в Курортном районе пришлось привлечь дополнительные бригады. Основные работы проводились в Зеленогорске, Ушково, Сестрорецке и на самых оживленных магистралях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, сколько осадков выпало 6 августа, и какие районы были подвержены ливневым дождям больше всего.

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